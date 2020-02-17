По Крымскому мосту проехало более 1 млн грузовиков

Число грузовых автомобилей, которые проехали по Крымскому мосту за 16,5 месяцев с момента открытия движения для машин с массой более 3,5 т, превысило 1 млн. Грузопоток в направлении Крыма превысил краснодарский, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Более одного миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяцев. 1 октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Грузопоток в направлении Крыма на 4% превысил краснодарский», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Там добавили, что наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны была зафиксирована в июле прошлого года: 73 тыс. 103 автомобиля за месяц. Суточный рекорд пришелся на 26 сентября 2019 года: 2 тыс. 931 фура.

В инфоцентре подчеркнули, что грузоперевозки через Крымский мост обеспечивают бесперебойную поставку товаров с материка на полуостров и в обратном направлении. За 16,5 месяцев транспортные компании сэкономили более 19,5 млрд рублей.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) трафик в обе стороны составил 8,8 млн легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов. Железнодорожная часть открылась 25 декабря и приняла более 170 пассажирских поездов.

В октябре в инфоцентре сообщали, что более 700 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев с момента открытия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД