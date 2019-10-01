Определен годовой объем трафика грузовиков по Крымскому мосту

Более 700 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев с момента открытия, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«723 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев. 1 октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы (с 2016 года по 2018 год паромы перевезли суммарно 850 тыс. фур)», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

При этом в сторону Крыма грузопоток за этот год был на 4% больше, чем в сторону Краснодарского края.

«Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны зафиксирована в июле текущего года: 73103 автомобиля за месяц. Суточный рекорд пришелся на 26 сентября: 2931 фура за 24 часа», – рассказали в инфоцентре.

Там добавили, что транспортные компании за 12 месяцев сэкономили более 14 млрд рублей, поскольку один рейс на пароме из порта «Крым» в порт «Кавказ» обходился им 19,5 тыс. рублей за фуру.

«Сообщение между берегами не прерывалось. Мост отработал в штатном режиме, несмотря на частые штормы», – заявил директор филиала ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Он отметил, что метеостанции за год зафиксировали в Керченском проливе более 100 суток или свыше 2,5 тыс. часов штормовой погоды. А самым ветреным стал ноябрь 2018 года, когда штормило 360 часов.

«Мы готовы к штормам в осенне-зимний период. На базе эксплуатации уже сформирован запас соли – почти 2 тыс. тонн. В случае неблагоприятного погодного прогноза дорожное полотно будет обработано водно-соляным раствором. Он предотвратит появление наледи. При усилении ветра информационные табло на мосту подскажут водителям комфортный скоростной режим», – сказал Сокол.

В инфоцентре отметили, что трафик в обе стороны с момента открытия моста превысил 7,65 млн легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов,. еще предстоит запустить железнодорожную часть.

«Продолжается монтаж системы автоматического контроля и управления движением поездов. Это 158 путевых ящиков с оборудованием и 400 км кабеля. Формируются контррельсы – дополнительные рельсы внутри основной колеи, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Устанавливаются шумозащитные экраны и стойки освещения, а на арочных пролетах – архитектурная подсветка. Параллельно демонтируются рабочие мосты, с которых забивались сваи и бетонировались опоры на морских участках. На стройке занято почти 3 тыс. инженеров и рабочих», – сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста со станции «Тамань Пассажирская» до станции «Керчь Южная» впервые проехал тепловоз, на котором ехали журналисты и владелец компании-подрядчика «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг.

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