Япония выступила за сохранение структуры G7

Токио считает крайне важным сохранить сегодняшнюю структуру Группы семи (G7), заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, комментируя намерение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

«Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения. Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семерки», – приводит слова генсека кабмина Японии ТАСС.

Есихидэ Суга отказался комментировать сообщение о том, что Япония довела до сведения США свое несогласие с приглашением на саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ссылаясь на то, что политика Сеула в отношении КНДР и Китая не соответствует общему курсу «семерки». «Хотелось бы воздержаться от комментариев по поводу текущих дипломатических обменов», – сказал генсек кабинета министров Японии.

Напомним, в конце мая Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.

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