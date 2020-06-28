Трамп объявил о прекращении актов вандализма в США

Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.

«После введения очень сильного тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто оскверняет памятники, статуи и другое. Когда по всей стране стали задерживать множество людей, вандализм полностью прекратился», - написал Трамп в своем Twitter.

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД