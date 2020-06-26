Путин поддержал идею создания премии для волонтеров «Мы вместе»

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Путин поддержал идею создания премии для волонтеров «Мы вместе»

              26 июня 2020, 17:55

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              Президент Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поддержал идею создания международной волонтерской премии за вклад в решение мировых проблем, включая пандемию.

              «Мне кажется, очень хорошая идея поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны Российской Федерации, определить что-то вроде награды, премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере, замечательно, обязательно проработаем это и реализуем», – цитирует ТАСС главу государства.

              С инициативой учредить международную премию «Мы вместе» выступила координатор международной программы «Волонтеры Мира» ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова. Она предложила вручать ее за вклад в решение глобальных проблем. По ее мнению, возможность получить такую премию должны иметь граждане любых стран и национальностей. Она предложила, чтобы соответствующая инициатива поступила именно от РФ, потому что Россия сделала «невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире». «Это еще будет показывать в известной степени и в хорошем смысле наши лидерские позиции по этому направлению, спасибо вам за эту идею», – отметил президент.

              Джалалова предложила вручать премию в рамках ежегодного форума гражданского участия «Мы вместе», в 2020 году его планируется провести в декабре.

              В ходе встречи Путин также пообещал подумать над тем, чтобы сохранить наиболее востребованные меры поддержки волонтерам, которые были введены на воне распространения коронавируса.

              Ранее президент ввел награду для волонтеров, они могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние».


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