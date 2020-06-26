Путин поддержал идею создания премии для волонтеров «Мы вместе»

Президент Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поддержал идею создания международной волонтерской премии за вклад в решение мировых проблем, включая пандемию.

«Мне кажется, очень хорошая идея поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны Российской Федерации, определить что-то вроде награды, премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере, замечательно, обязательно проработаем это и реализуем», – цитирует ТАСС главу государства.

С инициативой учредить международную премию «Мы вместе» выступила координатор международной программы «Волонтеры Мира» ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова. Она предложила вручать ее за вклад в решение глобальных проблем. По ее мнению, возможность получить такую премию должны иметь граждане любых стран и национальностей. Она предложила, чтобы соответствующая инициатива поступила именно от РФ, потому что Россия сделала «невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире». «Это еще будет показывать в известной степени и в хорошем смысле наши лидерские позиции по этому направлению, спасибо вам за эту идею», – отметил президент.

Джалалова предложила вручать премию в рамках ежегодного форума гражданского участия «Мы вместе», в 2020 году его планируется провести в декабре.

В ходе встречи Путин также пообещал подумать над тем, чтобы сохранить наиболее востребованные меры поддержки волонтерам, которые были введены на воне распространения коронавируса.

Ранее президент ввел награду для волонтеров, они могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние».