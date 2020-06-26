Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков

Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров рассказал президенту о работе студентов-медиков и волонтеров в больницах Махачкалы. Он предложил назвать улицы в городах «в честь героев-медиков», борющихся с пандемией.



«Хорошая идея», – передает слова главы государства ТАСС.

Кроме того, в ходе встречи глава государства подчеркнул важность помощи волонтеров пожилым людям. Со словами благодарности в адрес добровольцев за такую поддержку выступила жительница Тульской области.

Путин в ответ отметил, что такая «обратная связь от людей, для которых волонтеры стараются», для них чрезвычайно важна.

«Думается, это самая дорогая награда для всех волонтеров – не только тех, кто рядом с вами, тех, кто помогал вам конкретно, вам лично, а для всех, кто занимается подобного рода деятельностью», – заявил президент.

Путин пообещал подумать над тем, чтобы сохранить наиболее востребованные меры поддержки волонтерам, которые были введены на воне распространения коронавируса.

«Отработанные механизмы помогают в практической деятельности ежедневной, поэтому мы это все посмотрим внимательно, как меры поддержки на будущее, выберем самое лучшее и самое эффективное, что вы использовали в своей работе и постараемся сохранить», – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что помощь и многие льготы для социально ориентированных НКО в период пандемии вводились как временная мера. «Но я вас понимаю прекрасно. (…) Ваши просьбы я для себя пометил. Над ними поработаем», – ответил глава государства в ответ на просьбу волонтеров сохранить уже отработанные меры на постоянной основе.

«По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе – инвалидам, тяжело больным, пожилым людям», – отметил Путин.

Президент поблагодарил всех добровольцев и сотрудников общественных и некоммерческих организаций, «всех великодушных людей, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни и здоровья сограждан».

«В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать», – обратился президент к участникам акции.

Путин подчеркнул, что «такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией».

«Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили – в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях», – заключил он.

Во вторник Путин в ходе своего обращения к россиянам о предварительных итогах борьбы с коронавирусом поблагодарил российских медиков, волонтеров и всех граждан страны за «достойно пройденный» этап эпидемии коронавируса.

Кроме того, президент ввел награду для волонтеров, они могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние».

Помогавшие в период распространения коронавируса добровольцы рассказали газете ВЗГЛЯД, что их побудило рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим.