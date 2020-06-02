Путин ввел госнаграду для волонтеров

Волонтеры могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние», такую возможность своим указом ввел президент России Владимир Путин.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госнаграда может быть вручена «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям». Соответствующая норма вносится в положение о награде, утвержденном в 2012 году.

Знак отличия «За благодеяние» могут получить россияне и граждане других стран за большую благотворительную деятельность по поддержке детских домов, домов престарелых, приютов, хосписов и медицинских учреждений в России, за активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности и толерантности в обществе, пропаганду общечеловеческих ценностей, защиту прав человека, борьбу с распространением социально опасных заболеваний и привычек.

Корме того, этот знак отличия могут присвоить за большие заслуги в деле развития российской науки, культуры, образования и здравоохранения, за содействие общественным организациям и религиозным объединениям в осуществлении социально значимых мероприятий и за активную деятельность, направленную на укрепление института семьи и брака.

Путин неоднократно выражал признательность волонтерам за помощь. В конце апреля на онлайн-встрече с волонтерами глава государства признался, что впечатлен тем, сколько никак не связанных с политикой и общественной деятельностью обычных людей захотели стать волонтерами во время пандемии коронавируса.

Президент предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров, которые оказывают помощь гражданам в связи с пандемией.



Отметим, что в России очень много форматов волонтерства, которое заключается не только в продуктовой помощи нуждающимся. Детям, в частности, дарят игрушки и книги. Участники акции #МыВместе в апреле также оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием, «Волонтеры Победы» продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками.

Почти три четверти россиян (74%), согласно данным ВЦИОМ, считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса.