Путин предложил выделить на гранты для волонтеров 3 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров, которые оказывают помощь гражданам в связи с пандемией.

«На реализацию специальной программы из резервного фонда президента предлагаю выделить дополнительно 3 млрд рублей, в том числе – обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтеров», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что расходы компаний на благотворительность не будут учитываться при расчете налога на прибыль.

«Считаю необходимым предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса. В том числе это касается отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением – и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества. Подчеркну, через полгода накопившуюся задолженность по платежам можно будет внести не одной суммой, а постепенно, частями», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что нужно предусмотреть выплаты сотрудникам социально ориентированных НКО, которые забирают людей под опеку из соцдомов. Для сотрудников соцучреждений же, отметил он, на период борьбы с эпидемией надо предусмотреть меры поощрения.

Путин напомнил, что в России действует механизм прямой помощи государства на выплату зарплат в пострадавших от кризиса компаниях малого и среднего бизнеса.

«Подобный механизм нужен и для социально ориентированных НКО, вместе с тем, учитывая специфику их работы, здесь неправильно действовать под копирку», – сказал президент, поручив правительству предложить «простой, понятный, а главное – удобный механизм прямой финансовой поддержки НКО на выплату заработных плат».

Также он поручил предоставить четкие и понятные условия поддержки НКО.

Ранее Путин уже заявил, что социально-ориентированные НКО в условиях борьбы с коронавирусом смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия.