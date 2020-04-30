Путин пообещал НКО помощь, аналогичную поддержке бизнеса

Социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) в условиях борьбы с коронавирусом смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП), заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами.

«Мы обязательно рассмотрим (этот вопрос), и я уже просил правительство проработать. Есть определенные предложения по поддержке социально ориентированных НКО таким же образом, как мы поддерживаем малый и средний бизнес», – сказал он, передает ТАСС.

Также Путин назвал гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время борьбы с коронавирусом. Кроме того, президент поддержал идею распространить на волонтеров ряд программ поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

Ранее Путин призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и всех граждан выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом. Президент заверил, что жизнь после победы над угрозой коронавируса в России обязательно наладится. Как заявил глава государства, «в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее». Путин подчеркнул, что нужно «не только преодолеть нынешние испытания и невзгоды, но и создать надежные условия для будущего развития».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о деятельности волонтеров в ходе борьбы с коронавирусом. Так, участники акции #МыВместе в апреле оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием. Тем временем «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками. Так, активисты движения в Вологодской области устроили специальный концерт в честь юбилея ветерана.

По данным опроса ВЦИОМ, почти три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса.