Путин: Жизнь обязательно наладится

Жизнь после победы над угрозой коронавируса в России обязательно наладится, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах отметил, что «уверенность в победе» над коронавирусом крепнет с «каждым нашим, пусть даже не большим, но все-таки реальным успехом», тем более с «каждой спасенной жизнью».

Он выразил уверенность, что угрозу COVID-19 «заставят отступить», а «жизнь обязательно наладится». Как заявил глава государства, «в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что нужно «не только преодолеть нынешние испытания и невзгоды, но и создать надежные условия для будущего развития».

Напомним, Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

Он поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели подготовить рекомендации и критерии, параметры «последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений».

Путин при этом отметил со ссылкой на специалистов, что «пик еще не пройден». По его словам, «мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». Президент подчеркнул, что «риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого».

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