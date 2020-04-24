Путин призвал государство, бизнес и НКО действовать единым фронтом в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и всех граждан выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом.

«Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, НКО, волонтерским организациям, всем гражданам», – приводит слова главы государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности ТАСС.

Путин, подытожил итоги совещания по поддержке автопрома. Российский лидер отметил, что разговор был «очень содержательным».

Он пообещал дать поручение проанализировать все прозвучавшие предложения и учесть их при подготовке финальных решений. «Считаю важным всем предприятиям активно использовать ваш опыт по организации устойчивого и безопасного производственного процесса, по внедрению профилактических мер, призванных максимально защитить жизнь и здоровье сотрудников», – сказал Путин.

Глава государства выразил благодарность компаниям, которые подключились к общей работе по борьбе с коронавирусом и наладили выпуск средств индивидуальной защиты и другой востребованной продукции.

Ранее Путин поручил наладить контакты с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом.