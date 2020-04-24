Путин поручил наладить контакты с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом

Президент Владимир Путин на совещании Совбеза России поручил МИД скоординировать работу Минздрава и других ведомств с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом.

«Наша текущая работа по линии МИДа идет должным образом, я внимательно за этим наблюдаю, читаю ваши доклады на этот счет. Но хотел бы обратить ваше внимание на необходимость помочь нашим гражданским, так скажем, ведомствам, Минздраву, другим министерствам наладить соответствующие контакты с их партнерами за границей, для того чтобы должным образом организовать взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией», – цитирует Путина сайт Кремля.

Он отметил, что практически все иностранные партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги и различные варианты этого сотрудничества по разным направлениям.

«Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны министерства иностранных дел. Прошу вас эту работу организовать», – сказал Путин главе МИД Сергею Лаврову.

Министр ответил, что ведомство сориентирует российских послов в разных странах на эту работу.

Также глава государства обратился с просьбой к руководителям силовых ведомств.

«Принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Поэтому прошу вас самым внимательным образом этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах. Если нужны какие-то дополнительные решения на этот счет, прошу вас сформулировать эти предложения. Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно», – сказал президент.

В совещании принимают участие премьер Михаил Мишустин председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее в пятницу Путин принял участие в совещании по поддержке автопрома. В ходе него он призвал обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России и поручил правительству подумать над вопросом о переносе срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами. Также президент предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи.