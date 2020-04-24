Путин предложил направить на закупку реанимобилей 5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.

Путин заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, что считает необходимым «направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысив оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел», передает ТАСС.

Также глава государства призвал «разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием».

В частности, необходимо «провести инвентаризацию мероприятий всех национальных проектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности осуществить такую закупку раньше намеченных сроков, уже в текущем году».

Также российский лидер отметил, что «дополнительно около 25 тыс. новых машин приобретут в этом году такие ведомства, как МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур».

Минпромторг России, в свою очередь, поддержал перенос госзакупок автомобилей с 2021-2022 годов на май – июль этого года. Так, глава министерства Деним Мантуров «предложил в том числе и опережающие закупки сделать и 2022 года в текущем году. В первую очередь это, конечно, будет сделано май – июнь – июль – самые тяжелые месяцы выхода из кризиса.

Кроме того, глава ведомства предложил выделить 2,5 млрд рублей на новую программу «Доступная аренда» для поддержки автопрома в России, передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России.