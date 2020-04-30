Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с коронавирусом гражданским героизмом

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          • Уменьшилось

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          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

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          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

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              Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с коронавирусом гражданским героизмом

                 30 апреля 2020, 14:50
              Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Президент России Владимир Путин в ходе общения в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» назвал гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время борьбы с коронавирусом.

              Глава государства в четверг пообщался в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций, передает РИА «Новости».

              Он поблагодарил «всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на проблемы, с которыми сталкиваются люди».

              «У меня просто возникло желание встретиться хотя бы с теми, кого можно собрать. И как в таких случаях говорят, в вашем лице поприветствовать и поблагодарить всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми люди сталкиваются. Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам – вообще всем-всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость», – заявил Путин.

              По его словам, «такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия». «У нас «подвиг» и «подвижничество» – это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

              По словам президента, «это в традициях, буквально в крови народа, в его генетическом, культурном коде». «И сейчас мы снова вместе», – подчеркнул он.

              Ранее Путин призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и всех граждан выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент заверил, что жизнь после победы над угрозой коронавируса в России обязательно наладится. Как заявил глава государства, «в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее». Путин подчеркнул, что нужно «не только преодолеть нынешние испытания и невзгоды, но и создать надежные условия для будущего развития».

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о деятельности волонтеров в ходе борьбы с коронавирусом. Так, участники акции #МыВместе в апреле оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием. Тем временем «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками. Так, активисты движения в Вологодской области устроили специальный концерт в честь юбилея ветерана.

              По данным опроса ВЦИОМ, почти три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса.


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