В России подтвердили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 620 тыс. случаев заболевания, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Я отмечаю, что уже сегодня количество выявленных новых случаев снизится ниже семи тысяч и составит 6800. Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», – сказала она.

Таким образом, в России выявили менее семи тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки впервые с 29 апреля, передает ТАСС.

«За последние сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни», – подтверждает слова Голиковой в Telegram оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 813, Подмосковье – 390, Ханты-Мансийском АО – 295.

Всего в стране выявлены 620 тыс. 794 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 384 тыс. 152 человек, из них 8988 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 8781 человек.

Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снизился до рекордно низких 1,1%.

Накануне, 25 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7113. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 313.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.