Порошенко заявил об «уникальном шансе» Украины вернуть Крым

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Ленин должен зарабатывать для России на Западе

Памятник Ленину появился в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1995 годуФото: Danita Delimont/Global Look Press
Количество памятников «империалистам» в США и Европе стремительно сокращается, а количество памятников Владимиру Ленину, напротив, увеличивается. Ильич как историческая личность и ленинизм как идея переживают ренессанс, и наша страна должна это использовать. Но не для того, чтобы разжечь пожар мировой революции, а для компенсации убытков, которые нанесли России большевики. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...

Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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Настало время расплаты за ложь

Алексей Алешковский, сценарист
Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...
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    Отправить Ленина на экспорт

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    Как бренды меняются из-за расизма

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

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              Порошенко заявил об «уникальном шансе» Украины вернуть Крым

                 26 июня 2020, 08:52
              Фото: VASILY FEDOSENKO/Reuters
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что у Киева якобы появился «уникальный шанс» вернуть Крым.

              Порошенко считает, что в условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса», якобы разворачивающегося в России, Киев может укрепить международную солидарность и «заставить» Москву «уйти из Крыма», так как она якобы «не способна» финансировать полуостров, передает РИА «Новости».

              Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым. При этом и нынешние, и предыдущие официальные власти Украины подчеркивали, что не намерены возвращать Крым силовым путем – к военной операции призывали лишь отдельные политики. На самом полуострове подобные заявления неоднократно называли мечтами и пустыми надеждами.

              Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 


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