Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

В первый день онлайн-голосования по поправкам в Конституцию явка составила почти 49%, сообщил оперштаб по наблюдению за голосованием.

Явка составила 48,96% – в онлайн-голосовании приняли участие свыше 574,1 тыс. человек, передает ТАСС.

Онлайн-голосование стартовало в 10.00 мск в четверг. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Сообщалось, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. – от нижегородцев.

Руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров лично убедился в невозможности двойного голосования (электронного и на избирательном участке).

1 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

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