Пушков указал на манипуляцию фактами в атаке Трампа на Германию

«Как это часто бывает, Трамп вольготно оперирует доводами и аргументами, не сильно заботясь об их обоснованности», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение президента США поставить в пример Германии Польшу, которая якобы не покупает российский газ.

«Слова Трампа о том, что Польша якобы не покупает российский газ – это манипуляция фактами», – сказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике СМИ Алексей Пушков.

«Кроме того, расходы Германии на энергоресурсы и ее отчисления в бюджет НАТО – это совершенно разные статьи», – подчеркнул собеседник. По его словам, если Германия не будет получать российский газ – она будет вынуждена импортировать те же объемы топлива, но по более высоким ценам из США, Северной Африки или Катара.

«Немцам придется строить дополнительные терминалы по приему сжиженного газа. То есть, Берлин израсходует гораздо больше денег на те же объемы необходимого ему топлива», – пояснил Пушков.

«Как это часто бывает, Трамп вольготно оперирует доводами и аргументами, не сильно заботясь об их обоснованности. Ему важно произвести смысловой и эмоциональный эффект. И это отличает его, политика-популиста, от политиков классического типа, которые взвешивают свои слова и стараются не идти в разрез с общеизвестными фактами. Трампа это не смущает», – отметил собеседник.

«Кроме того, смысл атак Трампа на Германию заключается даже не в том, чтобы добиться от Берлина выплат в бюджет НАТО, а в том, чтобы побудить Берлин покупать американский газ. Сюда же относятся упорные попытки США сорвать строительство «Северного потока –2», – пояснил сенатор.

«В то же время Варшава полностью поддерживает США, планируя отказаться от российского газа с 2022 года и выстраивая альтернативную систему поставок энергоносителей. Потому не удивительно, что Трамп ставит Польшу в пример Германии», – заключил Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Германия должна «большую сумму» НАТО, которая приближается к 1 трлн долларов. При этом, по словам Трампа, Германия тратит миллиарды долларов на российские энергоресурсы, чего якобы не делает Польша.

В действительности Польша продолжает покупать российский газ, однако планирует отказаться от его закупок после 2022 года, полностью перейдя на американский СПГ.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.

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