Трамп оценил долг Германии перед НАТО в 1 трлн долларов

Германия должна «большую сумму» НАТО, которая приближается к 1 трлн долларов, заявил президент США Дональд Трамп на совместной с польским коллегой Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

По словам Трампа, решение о переброске части войск США из Германии в Польшу «посылает мощный сигнал России», передает ТАСС.

При этом глава американской администрации выразил мнение, что «более сильный сигнал России – это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод».

«Они [Германия] тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не работает. Я думаю, что это очень плохо», – заявил глава Белого дома, предположив, что «жители Германии недовольны» этим. «Я не думаю, что Польша получает какие-либо энергоресурсы из российского трубопровода», – отметил Трамп.

Американский лидер также ответил на адресованный Дуде вопрос о Крыме. «Это было в 2014 году, <...> когда Россия хорошо проводила время с президентом [Бараком] Обамой и [вице-президентом] сонным Джо Байденом. Они были у власти. <...> Они были до нас. Такое бы не произошло при нас и не произойдет при нас», – сказал Трамп.

«С учетом всего сказанного мы рассчитываем поладить с Россией. Мы рассчитываем поладить со всеми», – сказал глава американской администрации.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.

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