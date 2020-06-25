Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев поделился предположением о том, какую сумму может назначить суд в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает сетевое издание «СтарХит».

Пашаев допустил, что размер денежной компенсации составит около 1 млн рублей, в лучшем случае – 1,5 млн, передает РИА «Новости».

«Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», – заявил адвокат.

Он заявил, что Ефремов был готов дать родственникам Сергея Захарова значительно большую сумму.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Также Пашаев развеял слухи о том, что Ефремову придется продать недвижимость, чтобы выполнить решение суда.

«Как он может это сделать под домашним арестом?» – задался вопросом Пашаев.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

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