«Партия пенсионеров» поддержала поправки в Конституцию

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» опубликовала открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

Партия «считает, что участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации предоставляет гражданам страны уникальный шанс сделать главный документ страны национально идентичным. В отличие от прежнего текста, собранного, по сути, из американского, германского и французского аналогов, новый, по своему потенциалу, наиболее близок к модели подлинного народного социального государства. На сегодняшний день, подобной Конституции нет ни одной страны в мире», – говорится в релизе партии, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В партии отметили, что необходимость внесения подобных изменений в Основной документ страны обусловлена тем, что за время кризиса 90-х годов произошли существенные изменения в национальном самосознании россиян. «Так за последние десятилетия представители разных народностей стали воспринимать свою этническую группу как более привлекательную, чем общегражданскую. Человеку всегда необходимо ощущать себя частью «мы», в осознании принадлежности, к которой человек ищет опору в жизни», – отметили в партии.

В партии уверены, что основой современной государственной идеологии должна стать идея социальной справедливости.

«Главным носителем и хранителем высоких идейно-нравственных принципов может быть только старшее поколение, которое сберегло коллективистские ценности, унаследованные от советской эпохи, а потому ясно осознает необходимость общественного единства во имя успешного развития нашей страны. Партия пенсионеров уверена, что предлагаемые поправки в Конституцию Российской Федерации о воспитании уважения к старшему поколению не только подчеркивают его особую роль на нынешнем этапе российской истории, но и формируют цель, которая будет объединять все поколения, и на чем будет базироваться будущее нашей страны», – добавили в партии.

В партии призвали россиян принять активное участие в голосовании по внесению поправок в действующую Конституцию, поскольку поправка в 75 статью главного документа страны, фиксирующая гарантии гражданам страны об эффективном функционировании системы пенсионного обеспечения и ежегодную индексацию пенсий, заложит фундамент для последующего совершенствования действующей системы пенсионного обеспечения».

Кроме того, партия убеждена, что поправка в 71 статью Конституции об установлении единых правовых основ системы здравоохранения обеспечит «оказание доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создаст условия для ведения здорового образа жизни, формирования культуры общественного отношения граждан к своему здоровью».

«Нам всем следует осознать, что страна вступает на новый исторический этап развития. Причем в отличие от недавних примеров из отечественной истории делает это цивилизовано, без кровопролитий и потрясений. По мере того, как каждая из предложенных поправок будет находить свое отражение в новых федеральных законах, то сможем воочию убедиться участниками какого знаменательного события мы стали в эти непростые дни», – заключили в партии.

Ранее всероссийская политическая партия «Родина» также опубликовала открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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