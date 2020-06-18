Партия «Родина» выступила в поддержку поправок в Конституцию

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
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              Партия «Родина» выступила в поддержку поправок в Конституцию

              18 июня 2020, 19:20

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              Всероссийская политическая партия «Родина» опубликовала открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

              «Для партии «Родина» нет вопроса: «Голосовать или не голосовать за поправки?». Обязательно голосовать и поддержать! Мы считаем, что выработанные самим народом, продиктованные жизнью и предложенные президентом России Владимиром Путиным конституционные изменения жизненно необходимы для обеспечения достойного настоящего и будущего нашей страны, свободного развития всего общества и каждого гражданина. Эти поправки – законодательная основа достойной жизни российской нации!» – говорится в заявлении партии, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Отмчается, что в интересах каждого гражданина России принять участие в голосовании по Конституции, так как это «уникальная возможность внести личный вклад в создание новой, более справедливой и свободной российской реальности».

              «Это право по-настоящему ответственного человека. Это простое действие, которое запустит множество сложных и благотворных процессов по повышению жизненного уровня и благосостояния граждан, а также защите России от внешних и внутренних вызовов и угроз», – говорится в заявлении.

              В обращении кратко изложена суть предложенных поправок.

              «Обновленная Конституция будет обеспечивать защиту суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, и как следствие – эффективную работу социального государства в России, безусловность социальных гарантий для граждан страны. При этом уровень социальных гарантий существенно повышается, в т.ч. вводится ежегодная индексация пенсий», – отмечается в заявлении.

              Указывается, что на принципиально новый уровень выходит защита прав граждан в сфере трудовых отношений.

              «В частности, вводится норма о минимальном размере оплаты труда, который должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также в Конституции закрепляется государственная поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. На всей территории России гражданам обеспечивается право на бесплатное квалифицированное и своевременное лечение», – указывает партия.

              В заявлении подчеркивается, что «забота о детях, создание условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития молодого поколения признается приоритетным направлением государственной политики».

              «В Конституции закрепляются традиционные семейные ценности, обеспечивается приоритет семейного воспитания», – указывает партия.

              «Во власти должны быть только патриоты! Чиновники не смогут иметь двойное гражданство, вид на жительство в другом государстве или иной постоянной связи с зарубежными странами, счетов в иностранных банках.  Важное место в поправках отведено защите исторической памяти, правды и ценностей нашего народа. Россия объединена тысячелетней историей и сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», – отмечается в заявлении.

              Партия «Родина» отмечает поправку о российской культуре, которая является уникальным наследием нашего народа и тоже «получает конституционный статус, поддерживается и охраняется государством».

              «Русский язык признается языком государствообразующего народа при сохранении культурного и языкового многообразия России. Также поправки гарантируют защиту интересов и прав российских соотечественников за рубежом, поддержку их национально-культурной идентичности», – указывает партия.

              «Значение предложенных конституционных изменений трудно переоценить. А каждый ваш голос в их поддержку – важен и необходим! Партия «Родина» призывает всех граждан России принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию!» – говорится в заявлении.

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