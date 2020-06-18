Партия «Родина» выступила в поддержку поправок в Конституцию

Всероссийская политическая партия «Родина» опубликовала открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

«Для партии «Родина» нет вопроса: «Голосовать или не голосовать за поправки?». Обязательно голосовать и поддержать! Мы считаем, что выработанные самим народом, продиктованные жизнью и предложенные президентом России Владимиром Путиным конституционные изменения жизненно необходимы для обеспечения достойного настоящего и будущего нашей страны, свободного развития всего общества и каждого гражданина. Эти поправки – законодательная основа достойной жизни российской нации!» – говорится в заявлении партии, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмчается, что в интересах каждого гражданина России принять участие в голосовании по Конституции, так как это «уникальная возможность внести личный вклад в создание новой, более справедливой и свободной российской реальности».

«Это право по-настоящему ответственного человека. Это простое действие, которое запустит множество сложных и благотворных процессов по повышению жизненного уровня и благосостояния граждан, а также защите России от внешних и внутренних вызовов и угроз», – говорится в заявлении.

В обращении кратко изложена суть предложенных поправок.

«Обновленная Конституция будет обеспечивать защиту суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, и как следствие – эффективную работу социального государства в России, безусловность социальных гарантий для граждан страны. При этом уровень социальных гарантий существенно повышается, в т.ч. вводится ежегодная индексация пенсий», – отмечается в заявлении.

Указывается, что на принципиально новый уровень выходит защита прав граждан в сфере трудовых отношений.

«В частности, вводится норма о минимальном размере оплаты труда, который должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также в Конституции закрепляется государственная поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. На всей территории России гражданам обеспечивается право на бесплатное квалифицированное и своевременное лечение», – указывает партия.

В заявлении подчеркивается, что «забота о детях, создание условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития молодого поколения признается приоритетным направлением государственной политики».

«В Конституции закрепляются традиционные семейные ценности, обеспечивается приоритет семейного воспитания», – указывает партия.

«Во власти должны быть только патриоты! Чиновники не смогут иметь двойное гражданство, вид на жительство в другом государстве или иной постоянной связи с зарубежными странами, счетов в иностранных банках. Важное место в поправках отведено защите исторической памяти, правды и ценностей нашего народа. Россия объединена тысячелетней историей и сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», – отмечается в заявлении.

Партия «Родина» отмечает поправку о российской культуре, которая является уникальным наследием нашего народа и тоже «получает конституционный статус, поддерживается и охраняется государством».

«Русский язык признается языком государствообразующего народа при сохранении культурного и языкового многообразия России. Также поправки гарантируют защиту интересов и прав российских соотечественников за рубежом, поддержку их национально-культурной идентичности», – указывает партия.

«Значение предложенных конституционных изменений трудно переоценить. А каждый ваш голос в их поддержку – важен и необходим! Партия «Родина» призывает всех граждан России принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию!» – говорится в заявлении.

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