Лукашенко оценил работу «дочек» российских банков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией заявления о развале «дочек» российских банков на фоне дела Белгазпромбанка.

«Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала дочек российских банков в Белоруссии. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами», – сказал Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

При этом он заметил, что у властей нет проблем с банками БПС-Сбербанк и БелВЭБ, которые являются дочками российских банков в Белоруссии. По словам Лукашенко, например, БПС-Сбербанк, который активно участвует в продаже отечественной техники, БЕЛАЗов, тракторов, по экспортным программам в Россию.

«Плюс у нас с (главой Сбербанка Германом) Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему - выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?» – сказал Лукашенко.

Он сказал и о банке БелВЭБ. «Огромные ресурсы через него идут на финансирование строительства атомной станции. Почему мы должны на него давить? Он работает в интересах государства», – сказал Лукашенко.

Однако он заявил, что если банк «будет заниматься не своими делами», то его «поставят на место». «Будь то российский, американский, швейцарский или польский – нам все равно, какой банк. Есть закон – выполняй этот закон», – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия считает неприемлемым требование МВФ о введении карантина по коронавирусу в обмен на предоставление кредитных ресурсов. «МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем», – подчеркнул Лукашенко.

В четверг в доме экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико прошел обыск, сам Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико также отправили в СИЗО.

Всего по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.

При этом у Бабарико осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».