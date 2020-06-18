Кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико задержан

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления, заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – передает его слова РИА «Новости».

Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, многие дают показания против экс-главы банка Бабарико как организатора преступной схемы.

Ранее адвокаты Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, онни дают показания по делу «Белгазпромбанка», в доме экс-главы «Белгазпромбанка» проходит обыск.

Комитет государственного контроля заявлял, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников «Белгазпромбанка». Бабарико, который является претендентом на пост президента, считает, что ситуация носит политический характер.