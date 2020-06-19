Налоговое соглашение России и Кипра может быть расторгнуто

Переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром зашли в тупик, в результате договоренность может быть расторгнута, сообщили на условиях анонимности федеральный чиновник и несколько консультантов, знающих об этом от чиновников.

Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию. По данным ЦБ, за 2019 год Россия вложила в кипрские компании 14,5 млрд долларов, а получила 8,1 млрд долларов прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно, пишут «Ведомости».

Однако президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения, передает РИА «Новости».

Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят источники издания. По словам одного из консультантов, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах. Российский Минфин получил подтверждение, что его предложения рассматриваются, если в ближайшие месяцы переговоры зайдут в тупик, Россия будет вынуждена осенью инициировать принятие законов по денонсации соглашения, говорит представитель министерства.

Издание отмечает, что расторжение соглашения с Кипром может привести к еще большему росту налоговых издержек, чем его пересмотр.