Суд отменил оправдательный приговор фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Третий кассационный суд в Петербурге отменил оправдательный приговор фигурантам дела о погибших в оздоровительном лагере на Сямозере 14 детях.

«По результатам рассмотрения кассационной жалобы оправдательный приговор отменен», – сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Отмечается, что оправдательный приговор отменен в отношении Валерия Круподерщикова и Павла Ильина.

Ранее Петрозаводский суд оправдал Круподерщикова и Ильина по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом Круподерщикова признали виновным в оставлении людей в опасности, он был приговорен к восьми месяцам колонии-поселения и освобожден в зале суда.

Летом 2016 года в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии перевернулись лодки, в которых были 47 детей и четверо сопровождающих. В результате погибли 14 детей.