Египет, Судан и Эфиопия согласовали заполнение плотины на Голубом Ниле

Египет, Судан и Эфиопия смогли согласовать технические аспекты заполнения строящейся на Голубом Ниле плотины «Возрождение», заявил министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас по итогам очередного раунда переговоров.

«На 90% удалось договориться по техническим вопросам. Но разногласия в правовых аспектах по плотине выявили реальные концептуальные противоречия между сторонами», – приводит слова суданского министра ТАСС.

По просьбе суданской стороны все спорные вопросы будут переданы главам правительств трех стран. «Мы подтверждаем права государств на равное использование вод для Нила без ущерба для какой-либо стороны», – отметил министр, напомнив, что Судан «больше всего пострадал от строительства плотины».

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины «Возрождение» («Хыдасе») из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести объект в строй в 2022-2023 годах.

Для Эфиопии строительство станции – это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возведении объекта, способного уничтожить Египет.