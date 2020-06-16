В Норильске завершили активную фазу сбора нефтепродуктов

На реке Амбарной завершена активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в водоем после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили в МЧС.

«Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена», – сказали в пресс-службе ведомства ТАСС.

На данный момент проводятся работы по очистке поверхности малых водоемов и берегов с помощью сорбента и сбор поверхностей пленки нефтепродуктов.

Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал максимально нейтрализовать последствия разлива топлива для окружающей среды в Норильске.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Авария на ТЭЦ-3, предположительно, могла произойти из-за подвижек грунта.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщал, что ЧП в Норильске локализовано.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД