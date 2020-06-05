Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске

Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.

«Начать наш сегодняшний разговор придется с чрезвычайной ситуации в Норильске. В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение, прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте и главное, какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже, какие варианты решения подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии», – сказал Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.

Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано.

«Сама чрезвычайная ситуация локализована, были установлены боны, поэтому развития она не получает», – заявил Зиничев, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не уточнил подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».