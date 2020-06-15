Су-27 подняли для перехвата американских бомбардировщиков в Прибалтике

В понедельник истребители Су-27 подняли для перехвата американских бомбардировщиков В-52H и разведывательных самолетов над Балтикой, заявили в Минобороны.

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Уточняется, что бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля «на значительном удалении от госграницы».

«Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота», – сообщили в Минобороны.

В конце мая сообщалось, что российские истребители Су-27 и Су-30 отогнали два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США от границы России над Черным морем.