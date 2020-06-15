Служивший в ВДВ актер оценил юмор Киркорова о десантниках

Взгляд
15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:05  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Служивший в ВДВ актер оценил юмор Киркорова о десантниках

                 15 июня 2020, 17:40
              Фото: кадр из видео
              Текст: Татьяна Косолапова

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              У народного артиста России Филиппа Киркорова весьма специфический юмор, поэтому стоит просто не обращать внимания на его видеоролики, подобные скетчу о десантниках, заявил газете ВЗГЛЯД российский актер Ян Цапник, служивший во взводе спецразведки в ВДВ.

              Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за скетч о десантниках в передаче #вмаскешоу и удалить ролик из Сети. После представитель артиста ответила, что он всего лишь играл роль по сценарию, поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру и каналу. 

              «Я служил честно, прекрасно, Шаманова уважаю и люблю как человека, героя, но мы же не обращаем внимания, когда собачка где-нибудь нагадит или кошечка мяукает под окнами. Киркоров талантливый парень, он так видит, что же теперь делать. Лично мне абсолютно все равно. Мне такой юмор кажется пошлым, но ему смешно. И что, из-за разного восприятия нам теперь с ума сходить?» – говорит Цапник.

              Актер также подчеркивает, что Киркорова знают не первый день, и он всегда отличался специфическим юмором. Таков этот артист, и если кому-то не нравится его творчество, то Цапник рекомендует просто не обращать внимания и не тратить на него свои нервы.

              В опубликованном ролике Киркорову, который якобы остался без работы, предлагают сценарий, согласно которому он должен сыграть бывшего десантника, беседующего со своим сослуживцем по видеосвязи. Так они вспоминают свои армейские будни, когда «спали под одним одеялом» и «мылись в одной бане», а в конце певец под гитару исполняет песню о том, как у товарища в сапоге застряла нога, которую они смогли вынуть только с помощью смазки.

              Ранее Киркоров опубликовал в своих соцсетях отрывок передачи #вмаскешоу, где он спел «песню простаты», высмеяв шоу телеврача Елены Малышевой «Жить здорово».


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