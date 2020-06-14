Представитель Киркорова ответила на требование Шаманова извиниться перед ВДВ

Певец Филипп Киркоров не должен извиняться перед десантниками, так как в юмористическом скетч-шоу о ВДВ исполнял только написанную для него роль, заявила представитель артиста Екатерина Успенская.

Она заметила, что видео принадлежит каналу СТС и сериалу «В Маске шоу», передает РИА «Новости».

«Поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу «СТС», которые готовили сценарий этого скетча. Филипп исключительно играл роль», – заявила Успенская.

Ранее депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.