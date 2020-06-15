Захарова оценила заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Российские паспорта для самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР – это историческое свидетельство ответа жителей Донбасса Киеву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Накануне Кулеба заявил, что «российские паспорта в Донбассе – это филькина грамота».

На своей странице в Facebook Захарова напомнила, что «филькиной грамотой» Иван Грозный называл обличительные письма митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый Малютой Скуратовым митрополит сейчас почитается как святитель Филипп Московский.

«Так что паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима», – отметила Захарова.

Ранее Кулеба заявил, что жители ДНР и ЛНР получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас. Также он добавил, что минский процесс по Донбассу держится на одном аппарате искусственной вентиляции легких.