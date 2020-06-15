Сторонники Болсонару обстреляли пиротехникой конституционный суд Бразилии

Группа сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару обстреляла пиротехникой здание Федерального верховного суда страны, сообщают СМИ.

ФВС в Бразилии выполняет функции конституционного суда, передает ТАСС со ссылкой на Metropoles.

Снаряды запускали вечером в субботу со стороны парковки у дворца ФВС на центральной площади Трех властей в Бразилиа, они разрывались над крышей здания. Утверждается, что это был «сигнал для ФВС», который, по мнению сторонников Болсонару, погряз в коррупции.

Глава ФВС Диас Тоффоли назвал случившееся атакой на демократические институты страны. По его словам, такие акции хоть и вызывают симпатию у отдельных «представителей государства», имеют незаконные источники финансирования и не поддерживаются большинством жителей Бразилии. Тоффоли подчеркнул, что суд «не склонится ни перед какими угрозами».

Губернатор Федерального округа Ибанейс Роша уволил замглавы местной военной полиции, поскольку тот «не принял надлежащих мер по недопущению обстрела».

Сторонники Болсонару возмущены расследованием распространения недостоверных новостей и следствием в отношении его политических соратников.