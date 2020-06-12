Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский может рассчитывать на крупную пенсию

Бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, даже в случае признания виновным вправе получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить 1,5 млн долларов, сообщает CNN.

Так, законы штата Миннесота позволяют 44-летнему Шовину выйти на пенсию в 50 лет. При этом вне зависимости от исхода суда Шовин вправе попросить назначить себе пенсионное обеспечение, частично оплачиваемое за счет налогоплательщиков. Этого не произойдет, если он добровольно откажется от пенсии и предпочтет получить сразу все средства, которые он до этого перечислял в пенсионный фонд, передает ТАСС.

По подсчетам CNN, в случае выхода на заслуженный отдых в 55 лет Шовин с учетом различных надбавок может получать пенсию в размере 55 тыс. долларов в год. Эта сумма с учетом еще ряда факторов может превысить 1,5 млн долларов в течение 30 лет.

Шовину были первоначально предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако после проведения акций протеста обвинения были переквалифицированы на более серьезные. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения.

Погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Мужчину в среду похоронили в США.

В связи с начавшимися беспорядками президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

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