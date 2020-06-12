Шарий рассказал о российском гражданстве украинского журналиста Казарина

Журналист украинского издания «Радио Свобода», ведущий канала «Общественное телевидение» Павел Казарин, недавно ставший лауреатом премии имени Гонгадзе, после воссоединения Крыма с Россией получил два российских паспорта.

Так, 29 апреля 2014 года в Крыму Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве – российский заграничный паспорт, сообщило интернет-издание Шарий.net, опубликовав подтверждающие документы. В частности, медиаэксперт Анатолий Шарий продемонстрировал заявки на получение российского паспорта Казариным от 27 марта 2014 года и его отцом – от 6 апреля 2014 года.

«Это тогда, когда он рассказывал, что они все (крымчане) очутились в ужасе, агрессии и нереальности оккупации», – отметил Шарий.

Сам Казарин уже после сообщений Шария подтвердил факт получения российского паспорта на своей странице в Facebook. Свое решение он оправдал тем, что на момент получения им документов еще не начались боевые действия в Донбассе, не был арестован режиссер Олег Сенцов и не потерпел крушение малайский Boing.

«Некоторые мои друзья покинули полуостров. … Другие – планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители, и я хотел быть рядом», – пояснил журналист, добавив, что теперь намерен выйти из российского гражданства.

Между тем журналист Александр Васильев на своей странице в Facebook предположил, что Казарин получил российский паспорт в Крыму одним из первых.

«По поводу паспорта Казарина. Он пишет, что получил его в Симферополе в конце марта 2014-го. Я был в конце марта в Симферополе. … Так вот, друзья мои, думаю, что по состоянию на конец марта в Симферополе паспорт был, наверное, только у Аксенова. Ну, может еще у десятка-другого топовых чиновников и силовиков. На моих глазах в Севастополе в первых числах мая в экстренном порядке делались паспорта для чиновников среднего звена. ... Поэтому получить паспорт в Крыму даже не в конце марта, а в апреле можно было только по большому блату», – написал он.

По словам Васильева, если Казарин действительно получил паспорт еще в марте, то лишь потому, что среагировал одним из первых. «В совсем первые дни еще не было очередей и все формальности (включая спецпроверку) можно было пройти быстро. Но вот я только не уверен, что это аргумент в пользу Казарина», – добавил он.

Журналист также предположил, что загранпаспорт в Москве Казарин «получил для того, чтобы иметь возможность ездить в ЕС, поскольку опасался, что крымские заграны там не признают».