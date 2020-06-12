Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Абсурдно и стыдно, что сегодня наши памятники оказались под угрозой со стороны агрессивных протестующих. ... Мы не можем редактировать или цензурировать наше прошлое. Мы не можем делать вид, что у нас была другая история. Статуи в наших городах установлены прошлыми поколениями», – написал Джонсон в Twitter.

В частности, он указал, что памятник Уинстону Черчиллю на парламентской площади в Лондоне является постоянным напоминанием вклада этого политика в спасение Британии и Европы от фашизма и расизма. «Да, иногда он высказывал мнения, неприемлемые сегодня, но он был героем и заслужил быть увековеченным в памятнике», – сказал Джонсон.

Он признал, что у людей могут быть разные взгляды на хорошее и плохое, а также различное видение исторических вопросов. «Памятники дают нам урок о нашем прошлом, со всеми его ошибками. Сносить их – это лгать о нашей истории и создавать пробелы в образовании будущих поколений», – отметил премьер.

При этом Джонсон заявил, что понимает чувства тех, кто выходил на акции за права афроамериканцев, и разделяет огорчение тем, что случилось с Флойдом в Миннеаполис. В то же время, по словам британского премьера, в Соединенном Королевстве «достигнут прогресс в борьбе с расизмом, и достаточно большой». «Мы признаем, что еще многое предстоит сделать. Однако совершенно ясно, что, к сожалению, в протестах лидерство перехватили настроенные на насилие экстремисты. Мы не будем мириться с атаками на полицию и актами насилия, подобным тем, которые мы наблюдали на прошлой неделе, они были омерзительными», – заключил премьер-министр.

В пятницу городские власти Лондона из-за опасений вандализма закрыли фанерными щитами памятники Уинстону Черчиллю, Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне, передает РИА «Новости».

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17 веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.

Мэр Лондона Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства.