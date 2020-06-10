ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт в городе Симферополь Республики Крым. Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

По данным ведомства, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».

Отмечается, что у экстремистов изъяли самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи.

В настоящее время устанавливаются возможные пособники задержанных, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму.

Ранее СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где обнаружили тайник с самодельной бомбой, по данному факту возбуждено уголовное дело.