США подняли истребители F-22 для сопровождения российских Ту-95

Вашингтон поднял в воздух истребители F-22 американских ВВС для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС близ границы России и Соединенных Штатов, следует из сообщения Минобороны.

В ведомстве уточнили, что полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана, передает РИА «Новости».

«Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», – говорится в релизе.

Полет длился 11 часов. Дальняя авиация России, как отмечают в Минобороны, регулярно совершает полеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, всегда – «в строгом соответствии с международными правилами».

Отметим, что самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии. Так, по данным Минобороны, только в мае самолеты стратегической авиации США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.

Последний раз для сопровождения двух стратегических американских бомбардировщиков были подняты российские истребители Су-27 и Су-30. После приближения истребителей «американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы России», сообщали в российском военном ведомстве.