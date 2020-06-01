Эксперт рассказал о последствиях запуска Crew Dragon для России и США

Благодаря запуску космического корабля Crew Dragon Илона Маска, Международную космическую станцию (МКС) начнут использовать более интенсивно, США улучшат космическую экономику, а Россия полностью потеряет международный рынок и, возможно, благодаря этому, государство обратит внимание на тяжелое положение в космонавтике, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В субботу, 30 мая, впервые за последние девять лет с территории США стартовал пилотируемый космический корабль Crew Dragon, запущенный частной компанией SpaceX. Корабль успешно пристыковался к МКС, астронавты проведут на орбите до 110 дней.

«Это всего девятый вид корабля и первый запуск корабля третьего поколения. А значит, мы перешли в новую эпоху. Такие корабли в полете испытали уже США и Китай. В России подобные запуски запланировали ориентировочно на 2025-2029 годы», – говорит Моисеев.

Эксперт рассказывает, что к первому поколению относятся такие космические корабли, как «Восток», «Меркурий», «Восход», баллистические капсулы (возвращаемые спутники), ко второму – «Союз–Аполлон», китайский «Шэньчжоу» – здесь уже больший объем с меньшими перегрузками, большая вместимость экипажа. В третьем поколении можно снова увидеть увеличение объема, мест для экипажа (до семи человек, как в Crew Dragon), многоразовое использование.

«Если смотреть со стороны мировой космонавтики, то теперь начнется более интенсивное использование МКС, а в последние пару лет она недозагружена, если брать американский сегмент. Существенно сократились со стороны США заказы на «Союзы», в мае был подписан последний контракт. К тому же основная цель НАСА – это не только доставка экипажа на МКС, но и попытка как можно более эффективно использовать американский сегмент в плане экономики», – объясняет Моисеев.

США ежегодно тратят до 3 млрд долларов на поддержание МКС и получают приблизительно 100-200 млн на коммерческих контрактах, продолжает эксперт. Соответственно, расширением возможностей по доставке груза, экипажа на станцию американцы надеются увеличить экономическую эффективность и получать больше дохода. Кроме того, стоит учитывать, что привлечение столь эффективного бизнесмена, как Илон Маск, к работам по МКС тоже позволяет надеяться на выгодный для Штатов результат.

«Что касается России: контрактов на места у нас теперь вообще не будет, а значит, мы больше не сможем получать от этого прибыль. Дело в том, что для США не характерна оплата в долларах услуг по космонавтике. Они всегда придерживались следующего принципа: каждая страна на свои деньги сначала делает, что может, и потом все это вместе интегрируется. Для России в 90-х годах было сделано исключение. А теперь Штаты вернулись к своим традициям, и снова все должны делать что могут, на свои деньги», – полагает Моисеев.

В лучшие времена, когда Россия отправляла на МКС полные экипажи кораблей, она получала до 500 млн долларов в год, отмечает эксперт.

Запуск также повлияет на Россию политически, уверен Моисеев.

«Есть надежда на то, что руководство нашей страны заметит очень тяжелое положение, которое сложилось в нашей космонавтике. Мы потеряли международный космический рынок, несколько ранее потеряли рынок запусков тяжелых спутников «Протонами». Надо учесть еще то, что SpaceX – это небольшая компания в Соединенных Штатах, в которой на май 2020 года работают восемь тысяч человек, при этом по результатам работы они могут сравниться со всей космической отраслью России, в которой задействованы 250 тысяч человек. Стоит задуматься, как так получается», – подытожил Моисеев.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Моисеев рассказал, что Россия может вернуть себе первенство в космосе, так как обладает всеми необходимыми ресурсами.

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