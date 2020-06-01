Эксперт рассказал о последствиях запуска Crew Dragon для России и США

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...

Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Эксперт рассказал о последствиях запуска Crew Dragon для России и США

                 1 июня 2020, 13:12
              Фото: NASA/Bill Ingalls
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Благодаря запуску космического корабля Crew Dragon Илона Маска, Международную космическую станцию (МКС) начнут использовать более интенсивно, США улучшат космическую экономику, а Россия полностью потеряет международный рынок и, возможно, благодаря этому, государство обратит внимание на тяжелое положение в космонавтике, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

              В субботу, 30 мая, впервые за последние девять лет с территории США стартовал пилотируемый космический корабль Crew Dragon, запущенный частной компанией SpaceX. Корабль успешно пристыковался к МКС, астронавты проведут на орбите до 110 дней.  

              «Это всего девятый вид корабля и первый запуск корабля третьего поколения. А значит, мы перешли в новую эпоху. Такие корабли в полете испытали уже США и Китай. В России подобные запуски запланировали ориентировочно на 2025-2029 годы», – говорит Моисеев.

              Эксперт рассказывает, что к первому поколению относятся такие космические корабли, как «Восток», «Меркурий», «Восход», баллистические капсулы (возвращаемые спутники), ко второму – «Союз–Аполлон», китайский «Шэньчжоу» – здесь уже больший объем с меньшими перегрузками, большая вместимость экипажа. В третьем поколении можно снова увидеть увеличение объема, мест для экипажа (до семи человек, как в Crew Dragon), многоразовое использование.

              «Если смотреть со стороны мировой космонавтики, то теперь начнется более интенсивное использование МКС, а в последние пару лет она недозагружена, если брать американский сегмент. Существенно сократились со стороны США заказы на «Союзы», в мае был подписан последний контракт. К тому же основная цель НАСА – это не только доставка экипажа на МКС, но и попытка как можно более эффективно использовать американский сегмент в плане экономики», – объясняет Моисеев.

              США ежегодно тратят до 3 млрд долларов на поддержание МКС и получают приблизительно 100-200 млн на коммерческих контрактах, продолжает эксперт. Соответственно, расширением возможностей по доставке груза, экипажа на станцию американцы надеются увеличить экономическую эффективность и получать больше дохода. Кроме того, стоит учитывать, что привлечение столь эффективного бизнесмена, как Илон Маск, к работам по МКС тоже позволяет надеяться на выгодный для Штатов результат.

              «Что касается России: контрактов на места у нас теперь вообще не будет, а значит, мы больше не сможем получать от этого прибыль. Дело в том, что для США не характерна оплата в долларах услуг по космонавтике. Они всегда придерживались следующего принципа: каждая страна на свои деньги сначала делает, что может, и потом все это вместе интегрируется. Для России в 90-х годах было сделано исключение. А теперь Штаты вернулись к своим традициям, и снова все должны делать что могут, на свои деньги», – полагает Моисеев.

              В лучшие времена, когда Россия отправляла на МКС полные экипажи кораблей, она получала до 500 млн долларов в год, отмечает эксперт.

              Запуск также повлияет на Россию политически, уверен Моисеев. 

              «Есть надежда на то, что руководство нашей страны заметит очень тяжелое положение, которое сложилось в нашей космонавтике. Мы потеряли международный космический рынок, несколько ранее потеряли рынок запусков тяжелых спутников «Протонами». Надо учесть еще то, что SpaceX – это небольшая компания в Соединенных Штатах, в которой на май 2020 года работают восемь тысяч человек, при этом по результатам работы они могут сравниться со всей космической отраслью России, в которой задействованы 250 тысяч человек. Стоит задуматься, как так получается», – подытожил Моисеев.

              Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Моисеев рассказал, что Россия может вернуть себе первенство в космосе, так как обладает всеми необходимыми ресурсами.

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