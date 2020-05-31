Crew Dragon совершил стыковку с МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами на борту, стартовавший в субботу, совершил автоматическую стыковку с МКС.

«Стыковка подтверждена, она состоялась в 10.17 по времени Восточного побережья (17.11 мск) – сообщил ведущий трансляции, которую ведут НАСА и SpaceX.

Отмечается, что МКС в момент стыковки находилась над северным Китаем и Монголией, передает РИА «Новости».

В субботу вечером ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. На борту корабля находятся американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.