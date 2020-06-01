Байден приехал на место протестов в Северной Каролине

Бывший вице-президент Соединенных Штатов, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, посетил место проведения протестов в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина).

«Наш народ сейчас испытывает боль, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Став президентом, я буду способствовать ведению этого диалога, и, что еще важнее, я буду готов слушать, как это было сегодня, когда я посетил место, где прошедшей ночью состоялись протесты в Уилмингтоне», – написал Байден в своем Twitter.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.