В мире выздоровело более 1,3 млн вирус-положительных пациентов

В мире свыше 1,3 млн пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, выздоровели, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Общее число выявленных случаев коронавируса – более 4 млн, число жертв COVID-19 приблизилось к 276 тыс. человек, сообщается на сайте worldometers.info.

При этом Всемирная организация здравоохранения сообщает о 3,7 млн случаев коронавируса и 259 тыс. летальных исходов, передает РИА «Новости».

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 40 лет назад удалось ликвидировать оспу как угрозу человечеству, так что и победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия.

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