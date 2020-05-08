Глава ВОЗ напомнил о победе человечества над оспой

Человечество 40 лет назад смогло ликвидировать оспу как угрозу человечеству, это напоминает о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус напомнил, что 8 мая 1980 года ВОЗ заявила, что все народы мира одержали победу над оспой, передает ТАСС.

«Это была первая и на сегодняшний день единственная из человеческих болезней, ликвидированная во всемирном масштабе», – отметил он.

«Победа человечества над оспой – это напоминание о том, чего можно достичь, когда страны объединяют силы для борьбы с общей угрозой», – подчеркнул глава ВОЗ.

Он добавил, что в борьбе с коронавирусом используются многие инструменты, применявшиеся в борьбе с оспой и с лихорадкой Эбола.

Также Гебрейесус отметил, что добиться ликвидации оспы человечеству помогла вакцина. ВОЗ на данный момент работает «над ускорением разработки вакцины против COVID-19, которая стает важнейшим инструментом в контроле над передачей вируса».

При этом одной вакцины для победы над вирусом недостаточно, решающим фактом стала бы глобальная солидарность, отметил глава ВОЗ.

По его словам, на реализацию плана ВОЗ по борьбе с коронавирусом до конца 2020 года нужно 1,7 млрд долларов, часть из которых уже поступила. Гебрейесус добавил, что необходимо найти еще 1,3 млрд долларов.

Натуральная оспа (вирус вариола) передается воздушно-капельным путем и через предметы, с которыми контактировал инфицированный. Инкубационный период болезни составляет от недели до 17 дней, заболевание начинается с резкого повышения температуры, головной боли, тошноты и рвоты. Через несколько дней температура спадает, на коже и слизистых появляется сыпь, оставляющая после себя рубцы (оспины). В 30% случаев болезнь заканчивается летальным исходом, при редких формах смертность доходит до 70%.

С оспой удалось справиться с помощью глобальной программы вакцинаци ВОЗ, применяемой во второй половине 1960-х годов. Последний случай натуральной оспы зафиксирован 26 октября 1977 года в Сомали.

Как сообщал в бытность главным санитарным врачом России Геннадий Онищенко, именно советские врачи выдвинули проект глобального искоренения оспы в качестве одной из главных целей ВОЗ. «Это предложение, сделанное академиком АМН СССР директором Института вирусологии имени Ивановского Виктором Ждановым от имени нашей страны, было принято и одобрено на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1958 году», – приводила его слова «Российская газета».

«Виктор Михайлович не только предложил, но и обосновал реальность этого амбициозного проекта, ссылаясь на опыт СССР, где с оспой официально покончили в 1936 году. Инициатива нашей страны опиралась и на возможности оказать проекту помощь. Это и поставка высококачественной оспенной вакцины в количестве более 1,5 млрд доз, и направление хорошо подготовленных молодых эпидемиологов для борьбы с оспой в страны Азии и Африки», – рассказывал Онищенко.

Он отмечал, что СССР также вел поддержку проекта со стороны Национального центра по оспе. Центр также выполнял научные проекты для ВОЗ и заслужил международное признание.

В начале недели университет Джонса Хопкинса сообщал, что коронавирус выявлен у 3,5 млн человек в мире.