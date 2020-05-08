Глава ВОЗ напомнил о победе человечества над оспой

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну в Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

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          • Да, только при скоплении людей

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              Глава ВОЗ напомнил о победе человечества над оспой

              8 мая 2020, 21:01

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Человечество 40 лет назад смогло ликвидировать оспу как угрозу человечеству, это напоминает о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

              Гебрейесус напомнил, что 8 мая 1980 года ВОЗ заявила, что все народы мира одержали победу над оспой, передает ТАСС.

              «Это была первая и на сегодняшний день единственная из человеческих болезней, ликвидированная во всемирном масштабе», – отметил он.

              «Победа человечества над оспой – это напоминание о том, чего можно достичь, когда страны объединяют силы для борьбы с общей угрозой», – подчеркнул глава ВОЗ.

              Он добавил, что в борьбе с коронавирусом используются многие инструменты, применявшиеся в борьбе с оспой и с лихорадкой Эбола.

              Также Гебрейесус отметил, что добиться ликвидации оспы человечеству помогла вакцина. ВОЗ на данный момент работает «над ускорением разработки вакцины против COVID-19, которая стает важнейшим инструментом в контроле над передачей вируса».

              При этом одной вакцины для победы над вирусом недостаточно, решающим фактом стала бы глобальная солидарность, отметил глава ВОЗ.

              По его словам, на реализацию плана ВОЗ по борьбе с коронавирусом до конца 2020 года нужно 1,7 млрд долларов, часть из которых уже поступила. Гебрейесус добавил, что необходимо найти еще 1,3 млрд долларов.

              Натуральная оспа (вирус вариола) передается воздушно-капельным путем и через предметы, с которыми контактировал инфицированный. Инкубационный период болезни составляет от недели до 17 дней, заболевание начинается с резкого повышения температуры, головной боли, тошноты и рвоты. Через несколько дней температура спадает, на коже и слизистых появляется сыпь, оставляющая после себя рубцы (оспины). В 30% случаев болезнь заканчивается летальным исходом, при редких формах смертность доходит до 70%.

              С оспой удалось справиться с помощью глобальной программы вакцинаци ВОЗ, применяемой во второй половине 1960-х годов. Последний случай натуральной оспы зафиксирован 26 октября 1977 года в Сомали.

              Как сообщал в бытность главным санитарным врачом России Геннадий Онищенко, именно советские врачи выдвинули проект глобального искоренения оспы в качестве одной из главных целей ВОЗ. «Это предложение, сделанное академиком АМН СССР директором Института вирусологии имени Ивановского Виктором Ждановым от имени нашей страны, было принято и одобрено на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1958 году», – приводила его слова «Российская газета».

              «Виктор Михайлович не только предложил, но и обосновал реальность этого амбициозного проекта, ссылаясь на опыт СССР, где с оспой официально покончили в 1936 году. Инициатива нашей страны опиралась и на возможности оказать проекту помощь. Это и поставка высококачественной оспенной вакцины в количестве более 1,5 млрд доз, и направление хорошо подготовленных молодых эпидемиологов для борьбы с оспой в страны Азии и Африки», – рассказывал Онищенко.

              Он отмечал, что СССР также вел поддержку проекта со стороны Национального центра по оспе. Центр также выполнял научные проекты для ВОЗ и заслужил международное признание.

              В начале недели университет Джонса Хопкинса сообщал, что коронавирус выявлен у 3,5 млн человек в мире.


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