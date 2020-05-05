Число жертв коронавируса за сутки выросло менее чем на 1 тыс. человек

За сутки число жертв коронавируса выросло на 976 человек. Днем ранее этот показатель был более 8 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Общее число выявленных случаев коронавируса, по данным ВОЗ, превысило 3,4 млн, общее число жертв – 239 604 человека, передает РИА «Новости».

При этом ВОЗ скорректировала число летальных исходов в Северной и Южной Америках в сторону снижения, в результате показатель составил «минус 582».

Данные ВОЗ приводятся по состоянию на 11.00 мск 4 мая, передает ТАСС.

3 мая ВОЗ сообщала, что количество летальных исходов за сутки возросло на 8 тыс. 657.

При этом университета Джонса Хопкинса сообщает, что число жертв коронавируса , в понедельник достигло 250 тыс. 134 человек, коронавирус выявлен у 3,5 млн человек.

Вылечились более 1,1 млн человек.

Напомним, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что мир находится в середине кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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