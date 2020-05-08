Фрегат «Адмирал Головко» подготовили к спуску на воду

Третий по счету и второй серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» подготовлен к спуску на воду, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Корабелы «Северной верфи» подготовили фрегат «Адмирал Головко» к спуску на воду. Решение по дате примет Минобороны РФ», – сообщил источник ТАСС. По его словам, с учетом санитарной обстановки это может произойти в мае.

В пресс-службе «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) не стали комментировать информацию источника.

Напомним, в апреле в пресс-службе «Северной верфи» сообщали, что первый фрегат проекта 22350 с российской энергетической установкой «Адмирал Головко» спустят на воду в начале мая.

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