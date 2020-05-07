Экология Китая ухудшилась после снятия карантина

Качество воздуха в ряде регионов Китая вновь испортилось после того, как в стране сняли карантинный режим и возобновилась экономическая активность.

Газета South China Morning Post напомнила, что 23 января власти КНР «закрыли» Ухань из-за распространения коронавируса. Были значительно ограничены транспортное сообщение и работа предприятий. В результате количество вырабатываемого при сжигании топлива диоксида азота в воздухе до конца марта не превышало 150 мкмоль на кв. м. Однако уже на следующий день после снятия карантина этот показатель вырос до 300 мкмоль на кв. м., передает ТАСС.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Пекине. Местная служба экологического мониторинга лишь дважды сообщала об очень плохом качестве воздуха в феврале, в то время как в марте и апреле подобных сообщений не поступало.

30 апреля Пекин ослабил карантинные меры до второго уровня реагирования, и после этого хорошее качество воздуха здесь не было зафиксировано ни разу.

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