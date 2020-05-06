Историк ответил на призыв несистемной оппозиции не праздновать День Победы

Научный сотрудник отдела экономической истории Института российской истории РАН Александр Дюков ответил на призыв несистемной оппозиции не праздновать День Победы.

«Если бы не было Дня Победы, то большинства из живущих ныне в России людей просто бы не было. Не только евреев, но и большинства русских, татар, и представителей других национальностей. Они были бы уничтожены нацистами. Поэтому День Победы – это фактически наш общий день рождения. Все мы живем, потому что была Победа. Разумеется это праздник», – приводит слова историка «Ридус».

«Для меня нет сомнений, что Великая Отечественная война была настоящей трагедией. Против нашего народа, против народов нашей страны велась война на уничтожение и нацистами были уничтожены миллионы мирных граждан. Если бы нацисты победили, то были бы уничтожены десятки миллионов. Смысл Дня Победы в том, что нацистские планы на уничтожение были остановлены», – разъяснил Дюков.

«Трагедия заключается в том, что нацистов остановили не сразу. Но то, что нацистов остановили – это праздник. А то, что в День Победы проводятся военные парады – это напоминание о том, что угрозы войны на уничтожения всегда получат достойный отпор. Если бы не было Красной армии, если бы не было военных, то нацистские планы бы сбылись. Поэтому то, что пишут представители несистемной оппозиции, говорит больше о них самих. Если говорят, что 9 мая надо скорбеть, то скорбеть надо тем, у кого обломались все их планы. Нам, кто в войну был спасен, нельзя не радоваться», – подчеркнул научный сотрудник отдела экономической истории Института российской истории РАН.

В преддверии 9 мая в Сети появились призывы представителей российской несистемной оппозиции отмечать День Победы без парадов, военной техники, салютов и других атрибутов праздника, только как день памяти и скорби, сфокусироваться на трагедии Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как Россия отметит 9 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню у стен Кремля и именно оттуда обратится ко всем россиянам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы».

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