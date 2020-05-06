Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 10 копеек – до 73,65 рубля, курс евро снизился на 20 копеек – до 79,74 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% – до 30,92 доллара за баррель, передает РИА «Новости».