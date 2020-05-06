Стало известно о возможном введении «масочного режима» по всей России

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Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого, в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй Мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

Захват американских наемников продемонстрирован по венесуэльскому телевидениюФото: VENEZUELAN GOVERNMENT TV/REUTERS
3 мая стало днем триумфа президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Загнанный в угол своими ошибками лидер Венесуэлы получил неожиданный подарок из Вашингтона – попытку диверсионного вторжения в страну со стороны океана. Как была устроена эта спецоперация, почему она окончилась столь позорным провалом и какие последствия это будет иметь для Венесуэлы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
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Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространение эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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              Стало известно о возможном введении «масочного режима» по всей России

              6 мая 2020, 08:39

              Текст: Наталья Ануфриева

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              На всей территории России могут ввести масочный режим, такая мера обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишут СМИ.

              В среду президент России Владимир Путин проведет совещание «по вопросам реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом»: ожидается, что будут заслушаны рекомендации по поэтапному выходу населения и экономики из режимов санитарных ограничений после майских праздников, передает «Коммерсант».

              Ранее подготовить такие рекомендации президент поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета по борьбе с коронавирусом.

              Во вторник руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с губернаторами о внедрении обязательного ношения защитных масок в России. Издание предполагает, что «масочный режим» могут ввести по всей стране

              Отметим, что такой режим уже ввели в ряде регионов России, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.

              В постановлении о введении в Подмосковье «масочного режима» указывается, что рекомендуется «использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)».

              В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.

              Напомним, заслуженный врач России Сергей Дорофеев заявлял, что в стране необходимо ввести масочный режим, чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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